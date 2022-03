Loungeroom in Rotterdam beschoten, dader spoorloos

Stijgende prijzen brengen steeds meer Rotterdam­mers in het nauw: ‘Mensen overzien het niet meer’

Een stijging van honderden euro’s op je maandelijkse energierekening: voor de gemiddelde Nederlander is dat al flink slikken, maar voor mensen met een laag inkomen kan het serieuze problemen opleveren. De Rotterdamse armoedewethouder Michiel Grauss (CU/SGP) maakt zich ernstige zorgen. ,,We doen al heel veel, maar het eerlijke antwoord is: het is volstrekt onvoldoende.’’

28 maart