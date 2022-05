Loopbrug over de Coolsingel is een hit: ‘Je ziet Rotterdam nooit vanaf deze hoogte’

Ik ben nog steeds geen fan van voetbal, maar als kind van Zuid duim ik mee: omdat ik het Feyenoord gun

Feyenoord is vooral lijden. Voor de club, voor de supporters, voor alle Rotterdammers. Ook voor kleine Brenda, die opgroeide in een voetbalnest. Stond ik dan, met een barbiepop in de hand om een ijsje te zeuren, terwijl pa in een trance naar één of andere amateurwedstrijd keek.

25 mei