Lokale VVD’ers verzetten zich tegen asielbeleid: ‘Na deze miskleun moet onze partij zich hervinden’

Met het kabinetsbesluit om een groep asielzoekers te huisvesten in een hotel in Tubbergen, zonder medewerking van de gemeente, is volgens de lokale VVD’ers een ‘principiële grens’ overschreden. ,,Na deze miskleun moet onze partij zich hervinden.” Onder de ondertekenaars zijn het Rotterdamse VVD-raadslid Simon Becker, VVD’ers Cees Schaap uit Barendrecht, Matthijs Machielse uit Lansingerland, Tom Janssen uit Schiedam en Arnold de Man uit Hoeksche Waard. Ze zijn vooral bezorgd over het ‘disfunctionele asielstelsel’.

,,Mensen uit veilige landen houden veel plekken bezet en dat wordt maar niet opgelost”, zegt Becker in een reactie. Hij is ook niet te spreken over hoe asielzoekers door het COA worden gehuisvest zonder contact vooraf met de gemeenteraad of bewoners, zoals ook in Rotterdam. ,,Daar moet vooraf contact over zijn en een raad moet ook nee kunnen zeggen. Rotterdam doet al heel veel.”