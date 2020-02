LIVE | Vrouw wil van ex af: levend verbranden lukte niet, dus dan maar een huurmoordenaar regelen

Hoe ga je verstandig om met geld? Koningin Máxima geeft tips in de Kunsthal

10:06 Koningin Máxima is 23 maart van de partij in de Rotterdamse Kunsthal bij de opening van de Week van het Geld. Tijdens deze week zijn er gastlessen en workshops op scholen over hoe je slim omgaat met je zuurverdiende centjes. Het thema van deze week is ‘Leren omgaan met geld is goud waard’.