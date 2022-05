LIVE | Volg hier alle ontwikkelingen rond de wedstrijd Olympique Marseille - Feyenoord

Veteraan Jan Janssen staat in erehaag op de Dam: ‘Hoop dat m’n kleindoch­ter nog die vrijheid mag hebben’

Tijdens missies in Libanon en Afghanistan stond Rotterdammer Jan Janssen (64) voor vrijheid, vrede en veiligheid. In het buitenland ervoer hij hoe het is om te leven op een plek waar dat niet vanzelfsprekend is. Op 4 mei staat de veteraan in de erehaag op de Dam.

4 mei