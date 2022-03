LIVE | Stembussen zijn geopend, derde en laatste dag gemeenteraadsverkiezingen

Corona-uit­val bij stembu­reaus: ‘Niemand kan voorspel­len wie zich ‘s ochtends afmeldt’

Vanwege een fiks aantal coronabesmettingen moeten alle zeilen worden bijgezet om de stembureaus van voldoende personeel te voorzien. Tot nu toe is dat gelukt, zeggen gemeenten, maar het is niet uitgesloten dat enkele stembureaus woensdag moeten sluiten. ,,Het is een enorme puzzel.’’

15 maart