LIVE eredivisie | Koploper Sparta ontvangt NEC: kunnen Rotterdammers ongeslagen reeks verlengen?

Rotterdam start proef tegen discrimina­tie op woning­markt, bij succes vervolg op andere plekken

Rotterdam start een proef tegen discriminatie op de woningmarkt. De gemeente lanceert een woonplatform waar huurders anoniem kunnen reageren op een woning. Op die manier is het voor huisbazen niet mogelijk om te selecteren op zaken als herkomst of godsdienst. Bij een succesvolle uitkomst is de verwachting dat het systeem op meer plaatsen wordt overgenomen.