LIVE: NN Marathon Rotterdam is begonnen!

Brandweer­man­nen redden kuikentje uit een put

6 april Een moedereend was zaterdagmiddag in paniek toen een van haar kuikens in een put op de Anthuriumsingel in Berkel en Rodenrijs was gevallen. De brandweer heeft met behulp van medewerkers van de Dierenambulance het kleine eendje gered.