LIVE | Nagelbijten is nu écht begonnen: komt Feyenoord in tweede helft terug?

Met videoHet is zover! De zinderend spannende finale van de Conference League is begonnen. Feyenoord kan in de finale tegen AS Roma historie schrijven door de eerste Europese prijs in twintig jaar te pakken. De spanning loopt op, in Rotterdam én in Tirana waar het legioen van zich laat horen. Zal het dan echt? Nemen we de cup mee naar huis? Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen met ons liveblog.