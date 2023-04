LIVE KNVB Beker | Basisplek voor teruggekeerde Álvarez en Brobbey bij Ajax, Drommel op doel bij PSV

Stichting vervulde al bijna 20.000 laatste wensen, en kan straks nog ziekere patiënten een mooie dag geven

De laatste wensen van de Limburgse Alyssa Denkers (30) die naar Metallica ging en Sonja Boertje (71) uit Rotterdam die de koning ontmoette, maakten diepe indruk. In beide gevallen speelde de Stichting Ambulance Wens een grote rol. Hoe triest de aanleiding ook is, er is ook goed nieuws: binnenkort gaat de stichting met een speciale intensive care-ambulance de weg op om nog meer wensen te realiseren.