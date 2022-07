LIVE | Kleurrijke Straatparade Zomercarnaval van start, salsalessen bij Rotterdam Centraal

Politie lost waarschu­wings­scho­ten na gewapende woningover­val in centrum van Rotterdam

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag meerdere waarschuwingsschoten gelost tijdens een achtervolging. Agenten zaten achter drie verdachten die een gewelddadige woningoverval hadden gepleegd in het centrum van Rotterdam. Hierbij raakten twee personen gewond, van wie een naar het ziekenhuis is gebracht.

28 juli