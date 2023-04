LIVE eredivisie | Sparta jaagt bij FC Twente op plek 5 in eredivisie

indebuurt.nl Vet! Zo zien de drijvende bakken eruit die in de Maashaven komen

Rotterdam krijgt weer iets tofs deze zomer. Drie drijvende bakken in de Maashaven als festivalhart van de Rotterdam Architectuur Maand. Via een loopbrug wandel je van bak naar bak, die allemaal een andere invulling hebben: een drijvend park, een urban sports-area en een expositie. In juni kun je hier allemaal dingen zien en doen en over het programma is nu meer bekendgemaakt.