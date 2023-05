LIVE eredivisie | PSV wil tegen Sparta tweede plaats verstevigen en kampioensfeest Feyenoord uitstellen

commentaar 25 miljoen euro om de files rond de sluiting van de Heinenoord­tun­nel te bestrijden, met dit resultaat

Groot was de verontwaardiging over de verkeerschaos rond de sluiting van de Heinenoordtunnel, terwijl de monsterfiles onmogelijk als een verrassing konden komen, schrijft Leon van Heel in het Commentaar. En dit is pas het voorprogramma: nog een kleine maand om échte oplossingen te bedenken.