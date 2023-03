LIVE eredivisie | Koploper Feyenoord kan thuis tegen FC Groningen vierde competitiezege op rij boeken

Plan voor uniek verzamelge­bouw op Katend­recht met alle dansstij­len onder één dak

Alle dansstijlen onder één dak, dat is het plan voor het gloednieuwe Danshuis op Katendrecht. De unieke verzamelplek zou in het oude Provimi-pakhuis naast het nieuwe FENIX Museum moeten komen. De opening zal nog wel even op zich laten wachten: ,,We mikken op 2030.”