LIVE eredivisie | John Heitinga grijpt in bij Ajax: Calvin Bassey op de bank tegen Excelsior

Zijn DNA zit op explosief voor deur, maar verdachte zegt dat hij alibi had

Drie directe buren aan de Sluiskreek speelden een hoofdrol in een bizar hoofdstuk van de geweldsgolf in Rotterdam. In één week tijd waren er twee aanslagen en een gesloten woning. De 24-jarige Rotterdammer die werd opgepakt voor de tweede ontploffing, stelt dat hij een alibi had. Maar zijn DNA is wel op de vuurwerkbom gevonden.

27 januari