LIVE eredivisie | Feyenoord hoopt met zege op FC Volendam toe te leven naar Klassieker

Ongekende golf aan explosies jaagt woningcor­po­ra­ties op kosten: ‘Soms schade van halve ton’

De ongekende golf aan explosies in Rotterdam en regio jaagt woningcorporaties op kosten. Vaak zijn huurwoningen het doelwit. Door de enorme kracht loopt de schade soms in de tienduizenden euro's. ,,We verwachten dat de verzekeringspremie zal stijgen. Die is voor Rotterdam nu al zeer hoog, hoger dan in andere steden’’, zegt Hef Wonen.