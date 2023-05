LIVE eredivisie | Feyenoord dankzij Idrissi en Giménez bij rust op rozen in kampioensduel

indebuurt.nl Cool! In dit Rotterdam­se park sport je op een nieuw kunstwerk

Sporten in stijl? Dat kan sinds een aantal weken in het Roel Langerakpark. Op donderdag 20 april is hier het kleurrijke basketbalpark Art Court geopend. Het park is ontworpen door de bekende kunstenaar XEME uit Hong Kong. De felle kleuren – en rondvliegende ballen – zijn spectaculair!