LIVE eredivisie | Excelsior krijgt wat het verdient en maakt gelijk tegen Sparta

Dierenambu­lan­ce treft kat met gebroken dijbeen aan in Vlaardin­gen: ‘Wat een pijn moet hij gehad hebben’

In Vlaardingen is donderdag een kater gevonden met een gebroken dijbeen. Het beestje, dat de naam Bram heeft gekregen, is opgevangen door de Dierenopvang Vlaardingen en is direct geopereerd aan zijn dijbeen. ,, Ondanks de pijn is Bram een enorm lieve schat”, schrijft de dierenopvang op Facebook.