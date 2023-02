LIVE eredivisie | Ajax met Davy Klaassen tegen Sparta, Calvin Bassey op de bank

ik zeg je Marcalla (17) is sinds eind december haar bruin gevlekte kat Bella kwijt

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Marcalla Duits is sinds eind december haar bruin gevlekte kat Bella kwijt. „Misschien dat ze is verdwaald uit angst voor het vuurwerk.”