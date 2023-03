LIVE EK-kwalificatie | Flinke wijzigingen bij Oranje: debuut voor Wieffer, ook basisplaats Weghorst

Een standbeeld van Feyenoord­trai­ner Arne Slot? ‘Als we kampioen worden, zou dat best weleens kunnen’

Is het echt waar? Komt er een standbeeld van Feyenoordtrainer Arne Slot? Mothership opperde het plan, maar dat was volgens oprichter en creatief directeur Jeroen Everaert van dit Rotterdamse kunstbedrijf een geintje dat een eigen leven is gaan leiden. ,,Nou ja, als we kampioen worden, zou dat best weleens kunnen.’’