LIVE | Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam afgebroken vanwege extreme drukte

In de spiegel Alida Dors van Theater Rotterdam was een zwart meisje uit de Bijlmer: ‘Dat wordt een tienermoe­der, dachten ze’

16:00 In de Spiegel vertellen inwoners wonend of werkend in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: Alida Dors (43), de nieuwe artistiek leider van Theater Rotterdam. Over het moederschap, de keuze tussen Rotterdam of Amsterdam en een nieuwe baan in coronatijd.