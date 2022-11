Liever trommels in onze stadions, dan onze eigen slechte tradities

update Man die het voor buschauf­feur opneemt wordt gestoken, twee tieners aangehou­den

Bij een steekincident in een bus op het Zuidplein in Rotterdam afgelopen dinsdag is een 43-jarige man lichtgewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het gaat om een jongen van 15 en een jongen van 17 jaar uit Rotterdam.

23 november