Lezers verdeeld over Rotterdam Airport: de een zegt ‘weg ermee’, de ander heeft er geen last van

LezersbrievenRotterdam The Hague Airport maakt de tongen van onze lezers los. De ene lezer heeft geen last van de luchthaven terwijl de ander RTHA het liefst de deuren ziet sluiten.

In het Rotterdams Dagblad verscheen onlangs een (fantastische) pagina met positieve geluiden van bewoners die geen probleem hebben met vliegveld Zestienhoven. Verschillende wijkbewoners uit Schiedam en Overschie gaven hun gedachten de vrije hand. En als bewoner van Schiebroek sluit ik mij hierbij aan. Ook wij hebben geen bezwaar tegen het vliegveld.

Familie Steenstra, Rotterdam



Er is weer heel veel discussie met flinke meningsverschillen over Rotterdam The Hague Airport. Krimp die niet wordt onderzocht, bewonersvertegenwoordigers die uit het overleg stappen en nu ook de gemeente Rotterdam die de aanvraag van de luchthaven niet zal ondersteunen. Wanneer men nuchter en onpartijdig naar deze situatie kijkt, is natuurlijk maar één conclusie mogelijk; een luchthaven op deze plaats, pal naast de stad, en op niet te grote afstand van de internationale luchthaven Schiphol is onnodig en ongewenst.

Quote Op de plaats van RTHA is ruimte voor tienduizen­den woningen die nu broodnodig zijn Henk Kras

Op de plaats van RTHA is ruimte voor tienduizenden woningen die nu broodnodig zijn. Wanneer er vanaf Schiphol niet meer gevlogen gaat worden op korte bestemmingen zoals Berlijn, Londen en Parijs, ontstaat er genoeg ruimte om de vluchten vanaf Rotterdam over te nemen. Zeker wanneer op Schiphol efficiënter wordt gewerkt met een betere beloning voor al het ondersteunende personeel daar.

Henk Kras, Oud-Beijerland

Ik ben het helemaal eens met de uitspraken van de mensen die aan het woord kwamen in dit artikel. De luchthaven hoort er gewoon. Wij wonen al ons hele leven in Schiedam (77 en 80 jaar). We hebben nooit maar dan ook nooit last gehad van ‘Zestienhoven’, terwijl wij aan de aanvliegroute naar het vliegveld wonen. Nieuwe bewoners in de nabijheid van het vliegveld klagen, maar waarom hebben ze dan een huis gekocht naast of nabij de luchthaven? Wij hebben meer last van die brommertjes met opgevoerde motortjes dan van vliegtuigen.

Fam. Hersbach, Schiedam



Het is op zijn minst merkwaardig dat de discussie over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport vooral met de gemeente Rotterdam wordt gevoerd. Je zou verwachten dat ook de andere gemeenten aan de snelweg door de lucht er iets van vinden. Zoals Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Ouderkerk aan de IJssel of Nieuwerkerk aan de IJssel. Het zijn juist deze gemeenten langs de landingsroute naar de airstrip Rotterdam die dagelijks veelvuldig worden besproeid met restanten van de verbrande brandstoffen. En die van de vroege ochtend tot de laatste uren van de dag getrakteerd worden op ongewenst vliegtuiglawaai.

J.G. Dobbelaere, Capelle aan den IJssel

