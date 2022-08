‘Levensgevaarlijke actie’: jongeren schieten op elkaar met speelgoedwapens, politie rukt groots uit

Jongen loopt met nepwapen rond in winkelcen­trum De Koperwiek

Een 17-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel is vandaag aangehouden in De Koperwiek. Een getuige had hem in het overdekte winkelcentrum in hartje Capelle zien lopen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek en schakelde de politie in.

