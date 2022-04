Let op: zo druk is het op paaszondag rond de Kuip voor de bekerfinale

Column Naast mijn oor stond een machine gorgelende geluiden van een baarmoeder na te bootsen

Er deden 1596 mensen mee aan het Webinar. Het was georganiseerd door een zorgverzekering en ging over slapen. En dan vooral over doorslapen. En dat is precies mijn probleem. Ik slaap mijn hele leven al als een dweil. Van mijn vorige huisarts heb ik slaappillen gekregen en die slikte ik al een jaar of tien. Tot ik op het internet las dat je die nooit langer dan twee weken mag gebruiken.

