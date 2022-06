Lerarentekort in Rijnmond neemt nog verder toe, 4000 openstaande vacatures

Taalpunt laaggelet­ter­den weer op gang na corona in Capelle: ‘Gevoel dat mijn ontwikke­ling stilstond’

Fysieke activiteiten konden tijdens de afgelopen lockdowns even niet. Voor de laaggeletterden in Capelle aan den IJssel zoals Rudy Panday had dat grote gevolgen, want hij kon niet meer oefenen met het schrijven en lezen van Nederlands en digitale vaardigheden in de bieb. ,,Ik had echt het gevoel dat mijn ontwikkeling stilstond, dat dingen alweer wegzakten.”

12 juni