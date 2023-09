Leonidas onthult de waarheid achter coachwissels: geld, ego’s en een nieuwe start

OOGGETUIGE Mahasin zat in het vliegtuig op weg naar Marrakesh toen ze hoorde over aardbeving: ‘Bizar en treurig’

Onderweg naar Marrakesh hoorde de Rotterdamse Mahasin Tanyaui (40) het vreselijke nieuws over de aardbeving. Op het vliegveld zag zij de brokstukken op de grond liggen en in de stad hoe mensen op straat slapen. Ze was van plan om een weekje te blijven, maar Tanyaui blijft langer. Om te helpen. ,,Op zo’n moment zijn we één grote familie en dan help je elkaar.’’