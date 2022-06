Lekker meedeinen vanaf het balkon: ouderen genieten van zomerse concerten

Honderden Rotterdamse ouderen kunnen de komende maanden genieten van een concert vanaf het balkon. Jonge muzikanten trekken dwars door de stad langs verschillende seniorencomplexen om de bewoners in het zonnetje te zetten. Jeroen Wolfs van Compagnon Events kwam met het idee voor de Zomer Serenades.

Hoe zijn de Zomer Serenades ontstaan?

,,Dat is in coronatijd begonnen. Als vrijwilliger ging ik regelmatig met ouderen een dagje naar het theater. Maar door Covid kon dat helaas niet meer. Ik realiseerde me dat vooral deze doelgroep keihard werd getroffen door de maatregelen. Ze zaten vaak al alleen thuis en mochten niet meer weg. Dus verzon ik een manier om het theater naar hen te brengen.’’

En met succes. Tot 2024 geef je vijftig balkonconcerten per jaar.

,,Dat had ik niet verwacht toen ik ermee begon, maar het is supergaaf. De ouderen vinden het echt een feestje. Je ziet aan de gezichten en de reacties hoe ze het vinden. Dat ze meedeinen met de muziek of meezingen. Daar doe ik het voor.’’

Wie treden er allemaal op?

,,Het zijn allemaal jonge muzikanten die onlangs zijn afgestudeerd aan het conservatorium. Ze steken oude bekende hits, zoals Wie is Loesje of Daar bij de Waterkant, in een nieuw jasje. Bijvoorbeeld met een jazzsound of meer country. Dat maakt het net iets anders, maar juist erg leuk.’’

Doen de bewoners gelijk mee?

,,De concerten zijn van 14.00 tot 15.00 uur. Maar als we rond 11.00 uur beginnen met opbouwen zie je de eerste bewoners al over reling gluren. Bij sommigen gaat dat heel voorzichtig en anderen zitten al ruim van tevoren klaar met een flesje wijn en nootjes. Het leukst is als iemand eerst de kat uit de boom kijkt en op het einde echt meedoet.’’

Wat als het regent?

Lachend: ,,Dan valt het gelukkig niet in het water. De meeste complexen hebben binnen een recreatieruimte waar we terechtkunnen. Dus dan kan het concert gewoon doorgaan.’’

Waar en wanneer worden Zomer Serenades gehouden?

,,Tot eind september trekken we heel Rotterdam door. Elke woensdag, zaterdag en zondag is er een concert.’’

Volledig scherm Een bewoonster geniet van het optreden onder haar balkon van de Schiebroekse Parkflat. © Hans Tak

