Lekkage van methaan is minimaal: bouw huizen Rotterdam-IJsselmonde eindelijk van start

De concentraties methaan die uit de grond komen op een bouwplaats in Rotterdam-IJsselmonde, zijn zo laag dat het niet gevaarlijk is voor mens en dier. Dat is na onderzoek gebleken. Aan het lange wachten voor de huizenkopers is een einde gekomen. Donderdag gaat feestelijk de eerste paal de grond in voor de 32 veelbesproken woningen in Park De Twee Heuvels.

De bouw naast Zwembad IJsselmonde aan de Dwarsdijk had eind vorig jaar al moeten beginnen, maar toen bleek opeens methaangas uit de grond naar boven te komen. Omdat de huizen komen op twee oude, afgedichte boorputten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), werd het werk stilgelegd en moest nader onderzoek worden gedaan. Dat is nu afgerond. Het ontwerp van de huizen is zo aangepast dat, mocht er nog gas omhoog komen, dit nooit in de huizen kan ophopen.

Zo wordt er een extra betonnen laag onder de kruipruimte gelegd, laat de gemeente Rotterdam weten: ,,Deze betonlaag is breder dan de woningen en het methaan kan niet door deze betonlaag heen. Het methaan zal langs deze betonlaag tot ruim buiten de gevel aan de oppervlakte komen en vervliegen in de lucht. Het kan dus niet ophopen. De concentraties zijn dusdanig laag dat dit geen gevaar oplevert voor veiligheid of gezondheid van mens of dier. Deze maatregel is voor de start van de bouw getoetst. De gemeente Rotterdam zal toezien op een zorgvuldige uitvoering.’’

Volledig scherm De huizen van De Buitenkans in Park De Twee Heuvels komen op twee oude boorputten van de NAM. © archieffoto AD

De 32 huizen van het plan De Buitenkans worden verdeeld over twee hofjes midden in het groen. Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Over het bouwen in het park is veel te doen geweest. Er is zeker twintig jaar over gepraat. Van de oorspronkelijke plannen, een complete wijk, bleven uiteindelijk 32 woningen over.

