Legioen neemt afscheid van clubicoon Jansen: ‘Hij was een noeste arbeider met een geweldige erelijst’

Met deze tentoon­stel­ling kun je toch binnenkij­ken in het spookachti­ge gesloten Museum Boijmans

Museum Boijmans van Beuningen sloot drie jaar geleden de deuren voor renovatiewerkzaamheden. Die verbouwing duurt nog wel even, maar in de tussentijd kunnen liefhebbers via een fototentoonstelling in het Depot toch een kijkje nemen in het verlaten museum.

6:56