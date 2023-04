Legde mega-operatie van politie grote criminele organisatie plat? Het lijkt of de boel gewoon doordraait

Ducaneaux herkent chagrijn bij Heinenoord niet: ‘Ik heb het van begin af aan gelul gevonden’

Leg het oor te luister op sportpark De Tienvoet en hoorbaar is het gemor, de ruis en de irritatie over de tegenvallende resultaten van de eerste, maar ook tweede selectie van Heinenoord. De topper in de tweede klasse tegen koploper Sparta AV eindigde onbeslist (1-1), waardoor de titel, met nog vijf wedstrijden voor de boeg, uit beeld is.