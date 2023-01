LEES TERUG | Tóch volop vuurwerk, 35 aanhoudingen in nieuwjaarsnacht

Rotterdammers Mahasin (40) brak met gezinsle­ven, sliep in garagebox en maakt nu popcorn­kunst: ‘Heb het geflikt!’

Mahasin Tanyaui (40) zat als baby in een Blijf-van-mijn-lijfhuis, werd als enige Marokkaanse op school tot op het bot gediscrimineerd en sliep na haar scheiding in een garagebox. Nu verkoopt ze haar schilderkunst in Monaco. ,,Ik heb het toch maar even geflikt.”

