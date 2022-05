Leegstaand deel van verzorgingshuis De Aarhof wordt opvang voor vluchtelingen

Stoffelijk overschot aangetrof­fen in bos Capelle aan den IJssel na grootscha­li­ge zoekactie

De politie heeft zondagavond bij een grote zoekactie in het Schollebos in Capelle aan den IJssel een stoffelijk overschot aangetroffen. Over de identiteit of doodsoorzaak van de overleden persoon kan de politie nog niets zeggen. ,,We zijn druk bezig met het onderzoek.”

2 mei