Leefbaar: Ouderen moet je de les niet willen lezen, gun ze dat borreltje op de bingoavond

OpinieRotterdam moet ophouden ouderen te betuttelen, zegt Leefbaar-gemeenteraadslid Caroline Aafjes-van Aalst in reactie op het schrappen van bingo- en biljartavonden met bijbehorend borreltje in Pendrecht, Ommoord en IJsselmonde.

Wat is dat toch, die drang om te beslissen wat onze ouderen vandaag de dag wel en niet mogen? Woningcorporaties hebben die neiging afgelopen jaren in ieder geval nadrukkelijk getoond. Steeds vaker moeten de bingoavonden met een borreltje erbij het in de seniorenflats ontgelden. Recreatieruimtes worden gesloten of er wordt simpelweg een schenkverbod voor alcoholische dranken ingesteld.

De reden hiervan? Alcoholconsumptie zou voor ouderen ongezond zijn. Je zou toch denken dat deze senioren de tijd dat hun verteld moest worden wat wel en niet te doen, al even achter de rug hebben. Toch gebeurt dit, tot mijn grote ergernis, iedere keer weer.

Volledig scherm Caroline Aafjes-Van Aalst © Leefbaar Rotterdam

In Rotterdam werden bingo- of biljartavonden met bijbehorend borreltje onder meer al verboden bij seniorenflats in Pendrecht, Ommoord en IJsselmonde. Het wegnemen van de versnapering bij deze − voor ouderen toch al schaarse − sociale bijeenkomsten schoot bij hen dan ook in het verkeerde keelgat.

Leefbaar Rotterdam heeft altijd geageerd tegen de betutteling van ouderen en ziet liever dat deze senioren in hun waarde worden gelaten. Zijn het woningcorporaties die ouderen de les moeten willen lezen? Nee, zij zijn prima in staat zelf de keuze tussen een kop koffie, thee of glaasje wijn te maken.

Daarbij komt dat deze ouderen de afgelopen jaren als gevolg van alle coronaperikelen al genoeg in een sociaal isolement hebben gezeten. Nu die periode gelukkig achter de rug is, wordt het tijd dat we onze ouderen weer een gezellige tijd gunnen. We willen toch zeker niet dat ze zich definitief verschuilen achter de geraniums, wegglijdend in eenzaamheid?

Dat een borrel niet gezond is, weten we uiteraard allemaal. Maar wat echt ongezond is voor deze senioren, is het infantiliserende gedrag tegen hen. Het wegnemen van de autonomie van ouderen is kleinerend en het beperken hiervan kan ervoor zorgen dat ze een laag zelfbeeld en minder psychologisch welbevinden ontwikkelen.

‘Ik zou me er ook aan dood ergeren’

Dit kan op termijn voor ernstige gezondheidsschade zorgen. Logisch, stelt u eens voor: als Rotterdammer op uw oude dag wordt u verteld wat wel en niet mag, alsof u onbekwaam bent om eigen keuzes te maken. Ik zou me er ook dood aan ergeren.

De gemeente Rotterdam heeft daarbij het hoogste woord als het gaat om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen. Steeds langer moeten zij op eigen benen blijven staan. Begrijp me niet verkeerd, zelfredzaamheid is prima zolang dit realistisch is, maar wat mij betreft mag de gemeente die dit verlangt weleens een spiegel voorhouden aan de woningcorporaties die ouderen keer op keer willen betuttelen. Hoe zouden de mensen die werkzaam zijn binnen deze corporaties zelf oud willen worden in onze mooie stad?

