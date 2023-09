Leden gezocht: bij deze tafeltennisclub zijn ook ‘jonkies’ van 50+ welkom

Een stoet van duwende jongeren en rollende ouderen: dansen, zingen en eten tegen eenzaam­heid

Jong en oud met elkaar verbinden, dat is de bedoeling van Samen Rollen We Verder, een initiatief van Netwerk Nieuw Rotterdam. Zij organiseren op 28 september, in de week tegen de Eenzaamheid, een rolstoelevenement. Tine de Bruin van Netwerk Nieuw Rotterdam: