Lange neus naar bondscoach? Nee, zegt Hertzberger: ‘Ik ben gewoon gemotiveerd voor Rotterdam’

Rotterdam­mer Martijn Lakemeier speelt Wil­lem-Alexan­der in de nieuwe serie over Máxima

Hij speelde de Rotterdamse Harry in De Marathon en heeft nu een royale rol te pakken in de nieuwe Videoland-serie over Máxima: Martijn Lakemeier. De serie gaat over het intense liefdesverhaal van ons koningspaar en verschijnt volgend jaar op de buis.