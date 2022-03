Lange file op A15 richting Ridderkerk na ongeluk

rotterdam van toen De oude gebouwen die volgens het gemeentebe­stuur niet thuis hoorden in het moderne Rotterdam

De foto hierboven wist menig lezer op een dwaalspoor te zetten. Niet gek ook, deze panden aan de Jacob Catsstraat zijn al in de jaren 70 tegen de vlakte gegaan. Het gemeentebestuur destijds vond dat de oude gebouwen niet meer thuis hoorden in het moderne Rotterdam. Ze werden vervangen door nieuwbouw. Wat vindt u, zonde of niet?

