Lage straf voor doodsteken Daniel bij Museumpark: ‘Hij heeft zelf als eerst mes getrokken’

Zeehavenpo­li­tie vindt vuurwapens in auto op de Maasvlakte, bestuurder aangehou­den

De Zeehavenpolitie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee vuurwapens aangetroffen in een voertuig op de Maasvlakte in Rotterdam. De bestuurder is hierop aangehouden. Naast de vuurwapens troffen de agenten ook een grote hoeveelheid soft- en harddrugs en veel contant geld aan.