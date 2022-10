Lading waarin drugs verstopt zit valt om in vrachtwagen, politie houdt zes mensen aan

column Welkom, nieuwe brug. Hou nu al een beetje van je

Wie de bouw van drie, of zelfs vier Maasbruggen meemaakt, behoort tot de ouderen van deze stad. Goed, het heeft ook wel wat. Bij de geboorte van de Van Brienenoord zat ik net in de buik van een lieve Rotterdamse. Maar de opening van de Willems (1981) en de Erasmus (1996) staan me nog bij en het lijkt me mooi om straks als krasse 70-plusser over de nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en Feijenoord te dartelen.

