Labrador springt het water in maar komt niet meer boven, hond vermoedelijk verdronken in duikstelsel

Kentekens van auto en aanhanger komen niet overeen: al snel ontdekken agent en bestuurder waar dat aan ligt

De kentekens van een auto en een aangekoppelde aanhanger moeten altijd overeenkomen, maar bij een voertuig in Spijkenisse is dat zondag absoluut niet het geval. Al snel komen de bestuurder en de agent erachter waar dat ligt. ,,Dit is de auto van m'n vrouw.”