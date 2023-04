Laatste der Mohikanen van het Anthonisgilde: ‘We zoeken verse Schiedamse zakkendragers’

derby Welke club leeft in Spangen: Feyenoord, Sparta of toch Real Madrid, Liverpool of Galatasa­ray?

Spangen staat aan de vooravond van de Rotterdamse Derby. Op het Kasteel, de historische blikvanger van de wijk, speelt Sparta zondagmiddag tegen Feyenoord. Leeft het voetbal en het rood en wit - de roemrijke clubkleuren voor beide ploegen - nog een beetje in de buurt? Of kiezen de bewoners partij voor een ander? ,,Zelfs de Spartajeugd is meer voor Feyenoord.”