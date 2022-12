Laatste boodschappen vergeten? Deze supermarkten zijn open met kerst

In Rotterdam zijn de meeste supermarkten geopend: ruim 75 procent. Wie op eerste kerstdag erachter komt iets vergeten te zijn voor het diner, hoeft zich hier dus geen zorgen te maken. Ook in Nissewaard, Westvoorne, Vlaardingen, Schiedam, Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Barendrecht is het goed mogelijk om last minute kerstboodschappen te doen: daar is meer dan de helft van de supermarkten open.