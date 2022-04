Laat Hugo de Jonge vooral zwijgen over journalistiek

Achter de SchermenElke week beschrijft de hoofdredactie wat de AD-redacties bezighoudt. Deze week Paul van den Bosch (hoofdredacteur van de regionale AD-titels) over een appende minister in de problemen.

Hugo de Jonge was vorig jaar te gast bij het Genootschap van Hoofdredacteuren, toen nog als minister van volksgezondheid. Uit zijn speech zal ik niet citeren, want dat was vooraf de afspraak. De teneur was: macht moet gecontroleerd worden, liever meer dan minder onderzoeksjournalistiek, pas wel op voor te veel wantrouwen, keep up the good work, people!

Dezelfde persoon stond donderdag in de Tweede Kamer zijn excuses aan te bieden aan politici maar ook aan de media. Hij had hen niet volledig geïnformeerd wat jargon is voor: ik heb jullie vragen niet en zelfs verkeerd beantwoord. Dat gold vooral voor de in het mondkapjesdossier gravende collega’s van De Volkskrant. Zij hadden zijn appjes in de zaak-Sywert boven tafel gekregen, maar volgens De Jonge ‘suggesties gedaan die niet klopten’.

Ambteloos burger

Zijn excuses waren ‘welgemeend’, zei De Jonge donderdag. Maar het feit dat hij anders ambteloos burger te Rotterdam was geworden, zal een aansporende werking hebben gehad. Een dag later toonde hij in zijn reacties vooral medelijden met zijn toch zo integere ik, dat ging snel. Zou De Jonge nog zo’n pleitbezorger voor onderzoeksjournalistiek zijn? Wat mij betreft hoeft hij dat in het openbaar niet meer te zeggen.

Journalisten zijn niet van pakpapier. We moeten tegen een stootje kunnen en die delen we zelf ook volop uit. Maar dit onderstreept wat wij onze beginnende collega’s vaak meegeven. Misschien dat bronnen jou aardig vinden, dat is dan mooi meegenomen, maar ze vinden jouw medium altijd aardiger. Mensen willen in de krant en op de site, of juist níet. Dat is hun doel.

IJdelheid en ambitie

Als iemand dat al snel begreep, was het Hugo de Jonge zelf als wethouder in Rotterdam. Als je zijn ijdelheid en ambitie streelt, het hoeft niet eens subtiel, krijg je veel te horen, zei een ex-raadsverslaggever mij eens. Het werkt dus twee kanten op. Daar heb ik geen moeite mee, als je het maar weet. We komen alleen te veel politici tegen - ook op lokaal niveau - die de noodzaak van journalistiek en onderzoek prediken, maar meteen alle luiken dicht smijten als er dan een onderzoekende vraag wordt gesteld.

Bij politici, bestuurders en hun voorlichters kan ik daar slecht tegen. Zij dienen met belastinggeld de publieke zaak, dat vergeten ze nog weleens. Als zij vervolgens ‘de journalistiek’ onterecht bekritiseren, doen zij dat vanuit de overheid. Dat is vaak anders bij andere personen die in de publiciteit komen. Dan is gebrek aan openheid meestal onhandig en werkt het averechts. Maar het is niet meteen een doodzonde.

Aandelen

Bijvoorbeeld de reactie van Sparta-trainer Henk Fraser op een onderzoeksverhaal uit het AD waaruit bleek dat twee spelers aandelen hebben in een illegaal gokbedrijf. Fraser wilde zeggen dat hij het tweetal hard nodig heeft om Sparta te behouden voor de eredivisie en dat beiden onschuldig zijn tot ze zijn veroordeeld. Dat standpunt is goed te verdedigen. Maar Fraser begon op tv aan een lange zin waarbij hij tussen alle komma’s door dit onderzoeksverhaal op lijn stelde met juice channels, platforms met vooral privéverhalen over bekende Nederlanders. Het verhaal en de nasleep kwamen hem gewoon slecht uit... zég dat dan. Punt.

Fraser hoeft zich als Sparta-trainer niet in het parlement te verdedigen. Maar toen ik hem hoorde praten, hoopte ik vurig dat zijn tactische besprekingen in de kleedkamer wél een logische kop en staart hebben.