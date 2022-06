Laat de auto maar staan, je kunt nu met de fiets over de F15

Nieuwe basisscho­len richten zich niet meer alleen op rekenen en taal: ‘Kinderen leren hier een wereldbur­ger te zijn’

Grootse onderwijsplannen in de regio Rotterdam: maar liefst elf initiatieven voor nieuwe basisscholen hebben groen licht gekregen om vanaf volgend jaar hun ideeën uit te voeren. Zo ook in Bergschenhoek, waar in de nieuwe woonwijk Wilderszijde in ieder geval twee nieuwe scholen zullen verrijzen. Beide met een geheel eigen invulling.

