La Place in Alexandrium slaat zijn vleugels uit: samenwerking met Uber Eats voor thuisbezorging

ik zeg je Multita­lent Zoë (17) gaat van alles doen, maar eerst gaat ze drie maanden naar Barcelona

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Multitalent Zoë Baron uit Rotterdam vindt het lastig om te kiezen. Daarom gaat ze voor alles, maar eerst drie maanden naar Spanje: „Barcelona voelt als thuis. De taal maakt me blij en ik ken er de weg.”

11:02