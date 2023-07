Kwartier voor afspraak met begeleider steekt tiener Richairo (22) neer in overvolle winkelstraat

Man (22) die midden in drukke winkel­straat werd neergesto­ken overleden aan zijn verwondin­gen

De 22-jarige man die gistermiddag op de Korte Lijnbaan in Rotterdam ernstig gewond raakte na een steekpartij is diezelfde avond overleden aan zijn verwondingen. Dat zegt een politiewoordvoerder. Het voorval gebeurde ter hoogte van de McDonalds in de drukke winkelstraat.