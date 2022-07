Kunstraad stapt naar rechter om subsidie te behouden: ‘We kunnen ons niet vinden in de stopzetting’

met video Barend­recht sluit woning waar twee nachten achter elkaar kogels door raam vliegen

Op last van de locoburgemeester is een appartement aan de Avenue Carré in Barendrecht-Carnisselande met spoed gesloten. Enkele uren nadat de politie na onderzoek naar een eerste beschieting en explosief was vertrokken, werd er vannacht opnieuw op het raam geschoten. Reden om de woning voor een maand te sluiten ‘om de wijk veilig te houden’.

26 juli