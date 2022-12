Kritiek op Rotterdams klimaatbeleid is onterecht, zegt klimaatwethouder: ‘Er gebeurt echt veel’

Hoe moet het nu verder met de Kuip? ‘Gewoon het veld verlagen - zo simpel is het’

Soms kan het geen kwaad een oud idee af te stoffen en nogmaals voor het voetlicht te brengen. Dat is precies was professor Hennes de Ridder doet met zijn plan voor de Kuip, nu Feyenoord heeft besloten langer in het stadion te voetballen. Zijn voorstel: verlaag het veld en maak zo extra ruimte. ,,Het geld zal binnenstromen en we houden de Kuip in ere. Zo simpel is het.‘’

