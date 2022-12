Kritiek op Aboutaleb om bezoek van ambassadeur Azerbeidzjan: ‘Dit is onacceptabel’

Maande­lijks een tas vol gratis mode? Laura heeft al heel wat mensen blij gemaakt

In coronatijd was het een ideaal alternatief voor kledingruil zonder fysiek contact. Maar ook na de lockdowns is de Ketting Kledingruil een blijvertje. Laura Linneweever zette er twee op in Zuidplas. Wie deelneemt krijgt maandelijks een doorgeeftas vol gratis mode.

27 december