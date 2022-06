Kritiek of niet, Van Gils krijgt uit handen van Aboutaleb een stadspenning

De uitreiking is saillant, omdat Van Gils onlangs in een interview met het AD nog stevige kritiek uitte op het huidige functioneren van het ambtelijk apparaat . Zijn in gang gezette reorganisatie was volledig verkeerd uitgepakt, zo klaagde hij. Ook enkele collega-wethouders en zelfs de burgemeester nam hij de maat. Zo noemde hij Aboutaleb ‘niet de grootste teamplayer’. Dat was voor Aboutaleb blijkbaar geen beletsel om donderdag zijn ceremoniële taak uit te voeren.

Van Gils was van 2005-2012 gemeentesecretaris en legde de basis voor een grootscheepse reorganisatie van de gemeentelijke diensten. Na een uitstapje in Amsterdam werd hij in 2019 wethouder in Rotterdam, waar hij grote dossiers als Feyenoord City, het Warmtebedrijf en de verkoop van Eneco onder zijn hoede had. Het besluit om Van Gils de Rotterdammert toe te kennen is genomen door het huidige college.